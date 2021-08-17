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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа

17 Августа 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа.

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В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Регулирование субъектов естественной монополии в коммунальной сфере» Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15.00 в Нур-Султане на территории АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» пройдет официальное открытие инсталляций по Целям устойчивого развития (ЦУР).

В 16.00 в стенах столичного филиала партии «Nur Otan» пройдет заседание депутатской фракции партии «Nur Otan» в маслихате Нур-Султана по обсуждению вопросов реализации Дорожной карты Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».


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#Нур-Султан   #Общество  
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