Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа.
В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Регулирование субъектов естественной монополии в коммунальной сфере» Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
В 15.00 в Нур-Султане на территории АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» пройдет официальное открытие инсталляций по Целям устойчивого развития (ЦУР).
В 16.00 в стенах столичного филиала партии «Nur Otan» пройдет заседание депутатской фракции партии «Nur Otan» в маслихате Нур-Султана по обсуждению вопросов реализации Дорожной карты Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».
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