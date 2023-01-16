Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», меры по обеспечению местного населения пастбищами.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Конкурс государственных грантов для НПО». Спикер: председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман.

В 15:00 в Доме дружбы начнется презентация нового телеканала «Ассамблея ТВ» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Министерства информации и общественного развития РК.



