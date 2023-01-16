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    Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 17 января

    16 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», меры по обеспечению местного населения пастбищами.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Конкурс государственных грантов для НПО». Спикер: председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман.

    В 15:00 в Доме дружбы начнется презентация нового телеканала «Ассамблея ТВ» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Министерства информации и общественного развития РК.
    Астана
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