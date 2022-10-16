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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 октября
16 Октября 2022, 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 октября.

АСТАНА

В 11.00 в «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета Фонда по вопросу «План развития АО «Самрук-Қазына» на 2023-2032 годы».

В 15.00 во Дворце мира и согласия начнется Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Дня духовного согласия на тему «Духовное согласие – основа мира».


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