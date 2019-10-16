Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9.15 в Военно-историческом музеедепартамент по ЧС Нур-Султана проводит торжественное мероприятие в честь празднования Дня спасателя.

В 9.30 в Назарбаев Университете 4 Евразийская конференция IAEE на тему «Энергетические ресурсы Каспийского моря и Центральной Азии: региональные и глобальные перспективы», организованная Международной ассоциацией по энергетической экономике (IAEE).

В 9.30 в отеле «Marriott» круглый стол: «Золотая Орда: История и Историческая память».

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в Мажилисе состоится презентация проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» с сопутствующими поправками.

В 11.00 в Центральном шахматном Клубе «ASTANA» пресс-конференция о церемонии чествования чемпионки мира Меруерт Камалиденовой.

В 11.00 в столичном Доме дружбы (пр. Б.Момышулы, 24/9) состоится круглый стол на тему «Формирование единых общих ценностей, а также обеспечение системной реализации программы «Рухани жаңғыру», организованное международным общественным фондом «Жанашыр» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, Центра поддержки гражданских инициатив и Ассамблеи народа Казахстана г. Нур-Султан.

В 11.00 брифинг в Агентстве по противодействию коррупции.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная проекту нового Экологического кодекса.

В 14.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «О реализации Послания Главы Государства по вопросам среднего образования, а также техническое и профессионального образования».

В 14.30 в Центре аналитических исследований «Евразийский мониторинг» в рамках проекта «True or False» молодежь пройдет тренинги по медиаграмотности.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Архиве Президента Республики Казахстан состоится открытие II Международная научно-практическая конференция «Архивное дело на современном этапе: проблемы, практики, инновации», на которой ожидается участие представителей Администрации Президента Республики Казахстан, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, представителей дипломатического корпуса, руководителей государственных архивных учреждений Казахстана.

В 10.00 на базе Казахской Академии питания пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню по борьбе с остеопорозом.

В 10.00 в отеле «Rixos Almaty» состоится мероприятие «Export Acceleration Mission to Almaty».

В 11.00 состоится пресс-тур АО «Жилстройсбербанк» совместно с ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» (ТОО ПКС).

В 11.00 в КазНУ им. аль-Фараби состоится открытие IV Международного фестиваля документальных фильмов тюркского мира.

В 15.00 Центральный государственный музей Республики Казахстан при поддержке акимата Алматы открывает мемориальную выставку известного художника, скульптора Казахстана Бахытжана Абишева «Голос степи».