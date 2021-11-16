Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в корпусе Astana hub C4.6 на территории EXPO пройдет брифинг, посвященный внедрению механизма онлайн-покупки недвижимости у застройщика.

В 10:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, 30-летию Независимости Республики Казахстан и 5-летию проекта «Бастау Бизнес» Палата предпринимателей г. Нур-Султан проведет ярмарку Made in Nur-Sultan.

В 11:00 в Казахском национальном университете искусств пройдет презентация сборника драматургических произведений «Сарра» писателя, драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, Лауреата Государственной премии Казахстана имени Абая, международной премии им. Ф.Кафки, международной литературной премии «Алаш», профессора Казахского национального университета искусств Розы Мукановой.

В 14:00 на территории ЭКСПО, блок С 1.4 в рамках социального проекта «StopMusor» состоится международная конференция «Цели устойчивого развития на службе экономики».

В 14:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Создание благоприятных условий для развития IT-стартапов и IT-экспорта в РК».

В 15:00 во Дворце школьников им. аль-Фараби управление образование столицы проведет форум к 30-летию Независимости Казхастана.

В 16:30 в ЕНУ им. Л. Гумилева председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов встретится со студентами Евразийского национального университета. Встреча, которая пройдет в рамках программы «Рухани жаңғыру», приурочена к 30-летию Независимости Казахстана.