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вчера 23:14
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 12:30 пройдетпресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема - О новой системе госпланирования, национальном плане развития, общенациональных приоритетах и концепции государственного управления. Спикеры: председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Келимбетов Кайрат Нематович, министр национальной экономики РК Иргалиев Асет Арманович, вице-министр национальной экономики РК Куантыров Алибек Сакенович, директор департамента институциональных реформ Агентства по Стратегическому планированию и реформам РК Косбаев Нуржан Кайыргалиевич.
В 15:00 Евразийский национальный университет совместно с Международной организацией тюркской культуры TURKSOY проведут презентацию книгу-альбома «Абай».
В 15:00 во Дворце Мира и согласия Центр Н. Назарбаева запускает серию международных фотовыставок, посвященных 30-летию Независимости Казахстана.
В 16:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О текущей эпидемиологической ситуации в стране».
Спикеры: вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, управляющий директор, член правления ТОО «СК-Фармация» Гульнара Омарова.
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