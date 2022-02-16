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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 на сайте Парламента в онлайн-режиме состоится заседание Сената Парламента РК.
В 11:00 в рамках выездной работы депутаты Мажилиса Парламента РК – члены Фракции партии «Nur Otan» Абаканов Е.Н., Казанцев П.О., Нурманбетова Ж.Н., Павловец Л.П., Сартбаев Б.М. посетят рынок «Шарын».
В 11:00 состоится открытие кабинета поддержки инклюзии в школе-лицее № 92 города Нур-Султана.
В 11:00 запланированбрифинг на тему «Деятельность участкового инспектора полиции УП района «Алматы» в рамках реализации пилотного проекта по внедрению сервисной модели». Адрес: ул.Орынбор, 9 (Управление полиции района «Есиль», 3 этаж).
В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Разъяснение и информирование о подготовке к паводковому периоду».
В 15:00 в конференц-зале столичного Дома Дружбы состоится круглый стол на тему: «Блогерство – инструмент формирования общественного мнения».
В 16:00 ч. в Национальном Музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие выставки «С любовью к народу Казахстана – весь мир акварелью».
В 16:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Инвестиционные проекты образования».
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