Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в отеле Риксос Министерство иностранных дел Республики Корея проведет мероприятие по сотрудничеству в сфере водного хозяйства между Кореей и Казахстаном.

В 9.00 в ГКУ «Специализированный Дом ребенка» торжественное открытие группы дневного прибывания «Ботакан» - ТЖС, «Күнім» - реабилитационной группы.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в здании МИД РК 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне Министров иностранных дел.

В 10.00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Международная конференция «Актуальные проблемы анализа, дифференциальных уравнений и алгебры» (EMJ-2019), посвященная 10-летию выпуска журнала списка SCOPUS «Eurasian Mathematical Journal».

В 10.00 в Национальном музее Республики Казахстан открытие Международного фестиваля «Расширяя границы – открываем мир» для незрячих детей из Турции, Азербайджана и Казахстана.

В 10.00 во Дворце мира и Согласия Республиканская конференция

«Духовное согласие – залог мира и стабильности», приуроченная Дню Духовного согласия.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится пресс-конференция по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в столице.

В 15.00 в здании бюро МФЦА (ЭКСПО) состоится «UMAY Business Day 2019», приуроченный к обучению UMAY Boost 2.0.

В 15.00 министр энергетики РК Канат Бозумбаев проведет прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan».

АЛМАТЫ

В 10.00 во Дворце школьников состоится Городской конкурс молодых историков «Моя малая родина» - Формирование у молодого поколения интереса к изучению ранней истории своей малой родины – города Алматы и его окресности, привитие чувства патриотизма, гордости к своей малой родине г. Алматы.

В 10.00 в Национальной библиотеке РК состоится встреча по обсуждению антикоррупционных вопросов в высших учебных заведениях.

В 10.00 впервые в Казахстане будет отмечаться День хлеба. По случаю празднования на базе одного из старейших хлебопекарных предприятий Казахстана – ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» пройдет торжественное мероприятие с участием представителей Министерства сельского хозяйства РК, акимата Алматы, бизнеса.

В 11.00 Казахстанская фондовая биржа проводит пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой будут представлены основные итоги (в том числе аналитика и тренды) деятельности казахстанского биржевого рынка и KASE за третий квартал 2019 года, а также перспективные планы Биржи.

В 15.00 на Арбате казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам проведёт открытую тренировку перед предстоящим боем в Алматы.

В 18.00 в Visit Almaty в рамках проекта «Формирование единых общих ценностей, а также продвижение программы «Рухани жаңғыру» среди этносов Казахстана» состоится творческая встреча писателя, журналиста и композитора Ксандры Силантье на тему: «Таланттарды таныту» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.