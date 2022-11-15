Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября.

В 9:30в «Rixos President Astana» пройдет Форум стратегических инициатив, посвященный обсуждению актуальных вопросов в экономической и политической жизни Казахстана.

В 11:00 в здании «Изумрудный квартал» состоится брифинг АО НК «КазМунайГаз» с участием председателя правления Магзума Мирзагалиева по вопросам IPO.

В 15:00 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Развитие высшего образования в контексте новых стратегий». Спикер: вице-министр науки и высшего образования РК Ергалиев Куаныш Асылханович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 9:00 Казахстанская фондовая биржа совместно с Национальным банком РК, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в рамках X Конгресса финансистов Казахстана проведет Международную конференцию «ESG - новая парадигма развития финансового рынка».



