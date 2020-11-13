Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Об автоматизации и цифровизации оказания государственных услуг органами внутренних дел». Спикер: Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК – Сейтжанов Сабыржан Жарылкаганович.

В 11.00 в ЦКЗ «Қазақстан» состоится презентация гиперреалистичной скульптуры великого мыслителя Абая. В ходе мероприятия автор скульптуры, гиперреалист Айдос Есмагамбетов подробно расскажет о своем новом творении.

В 11.00 в бизнес-центре «Expo» состоится финальный день мейкатона «ТОМ: Nur-Sultan», где команды презентуют свои работы.

В 12.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «Безопасность на льду». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook.



