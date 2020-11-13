Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября.
НУР-СУЛТАН
В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Об автоматизации и цифровизации оказания государственных услуг органами внутренних дел». Спикер: Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК – Сейтжанов Сабыржан Жарылкаганович.
В 11.00 в ЦКЗ «Қазақстан» состоится презентация гиперреалистичной скульптуры великого мыслителя Абая. В ходе мероприятия автор скульптуры, гиперреалист Айдос Есмагамбетов подробно расскажет о своем новом творении.
В 11.00 в бизнес-центре «Expo» состоится финальный день мейкатона «ТОМ: Nur-Sultan», где команды презентуют свои работы.
В 12.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «Безопасность на льду». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook.
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