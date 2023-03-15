Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта

    15 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта.

    АСТАНА

    В 10:00 -заседание Сената Парламента РК.

    В 10:00Назарбаев Университет и Программа развития ООН подпишут заявление о сотрудничестве.

    В 11:00на площадке Палаты предпринимателей города Астаны состоится заседание по вопросам образования и занятости с участием руководства управления образования города Астаны.

    АЛМАТЫ

    В 11:00- презентация нового юбилейного сезона «31 канала» в Rixos Almaty.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 марта
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 марта
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 марта
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров