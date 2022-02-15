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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля

15 Февраля 2022 20:30
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 в Киноконцертном зале «КазМедиа Холл» состоится расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на тему: «О деятельности в сфере культуры и архивного дела в 2021 году. Основные задачи на 2022 год».

В 10.00 на сайте www.parlam.kz в онлайн-режиме пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султана седьмого созыва. На рассмотрение сессии вносится вопрос: О досрочном прекращении полномочий депутата маслихата города Нур-Султана. Ссылка на трансляцию: www.facebook.com/maslihat.astana.kz

В 10.00 начнется онлайн-конференция «Деятельность гражданского сектора в условиях COVID-19 и ЧП». НПО, активно проводившие свою деятельность во время ЧП, поделятся опытом и рекомендациями по оказанию разносторонней помощи населению в условиях ЧП и карантина. Ссылка на трансляцию: https://us06web.zoom.us/j/87072430388?pwd=VEVTcVVwTDQ1VDEyaUtsazhzZERCQT09

В 11.00 посредствам платформы «ZOOM» будет проведена отчетная онлайн-встреча начальника управления района «Алматы» департамента полиции города Нур-Султана полковника полиции Серика Абуталипова с населением по итогам 2021 года. Ссылка:

https://us05web.zoom.us/j/2527497326?pwd=M2VGUTV1bUJoNURjZlVCeW1OdVVldz09

В 11.00 Научно-исследовательский институт «Алаш» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева презентует книги, посвященные истории и деятелям национально-освободительного движения «Алаш». Место проведения: ул. Пушкина 11, библиотека «Отырар»

В 12.00 онлайн-круглый стол с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan» на тему: «Новая реальность - Жизнь с COVID-19»



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#Нур-Султан   #Алматы  
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