Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 августа.

АСТАНА

В 10.00 депутаты Мажилиса Павел Казанцев и Марат Башимов ознакомятся с состоянием общественных пространств и дворов района «Байқоңыр», которые являются частью реализации Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии AMANAT - «Вместе с народом». Место проведения: ул. Кенесары 40, на пересечении улиц Егемен Қазақстан и Кенесары (Аллея журналистов).

В 11.00 состоится брифинг Службы коммуникаций города Астаны. Тема: «О готовности учебных заведений столицы к новому учебному году». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 11.00 в пресс-центре «Самрук-Казына» состоится брифинг Председателя Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Айманбетова Маулена Зарлыковича, посвященный вопросам реализации национального проекта «Комфортная школа».

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О результатах служебно-боевой деятельности Пограничной службы КНБ РК за 1 полугодие 2023 года и вопросы кадрового обеспечения ведомства». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12.00 состоится мастер-класс «Коррекция пороков развития мочевыделительной и мочеполовой систем у детей» в МГДБ № 2. Адрес: ул. Кошкарбаева, 64, МГДБ №2, вход в поликлинику со стороны пр. Абылай хана.

В 14.30 начнется первая стратегическая сессия, посвященная старту форсайт исследований отрасли GreenTech. Место проведения: Astana IT University, пр. Мангилик Ел, 55/11, блок С1, аудитория С1.2. 237 L

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 17.00 в зале заседаний городского маслихата начнутся публичные слушания на тему: «О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны». Адрес: ул. Бейбитшилик, 11, каб. 220.