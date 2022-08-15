15 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2022 года, ход подготовки к началу учебного года.

В 11:30 - оглашение решения суда по апелляционному иску военной прокуратуры РК об отмене оправдательного приговора в отношении Айдына Алпысбаева, Мурата Хасенова и Сергея Логвиненко. Адрес: улица Омарова 57, коллегия по уголовным делам Военного суда РК.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О тарифообразовании на электроэнергию в Казахстане». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реформировании системы ветеринарии». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19:00 на Барыс Арене открытие XII международного турнира по хоккею «Кубок Президента Республики Казахстан».

Фото: depositphotos.com



