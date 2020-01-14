Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 на базе Многопрофильной городской детской больницы №3 состоится Междисциплинарная конференция молодых ученых «№1 Club of young, scientists and infectiologists», организаторами которой являются НАО «Медицинский университет Астана» и Региональное общественное объединение «Общество врачей инфекционистов» при поддержке ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султана».

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в БЦ «Парасат» пройдет очередной Совет по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей.

В 11:00 в Акорде запланирована встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

В 11:00 в офисе QazaqGeography пройдет официальная презентация книги «Казахская кухня: вкус и традиции», встреча с Айгерим Мусагажиновой - этнографом, руководителем нематериального наследия НИИ «Халық Қазынасы» Национального музея Республики Казахстан.

В 11:00 департамент по ЧС города Нур-Султана совместно с оперативно-спасательным отрядом проводит выездной брифинг для представителей СМИ. В ходе брифинга спасатели расскажут о правилах купания в прорубях, водолазы наглядно продемонстрируют показательное выступление, Центр медицины катастроф покажут действия при оказании первой медицинской помощи.