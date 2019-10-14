Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.
НУР-СУЛТАН
В 9.00 в Hilton Expo Hotel и в конгресс-центре «Expo Астана» Всемирный саммит лидеров в онкологии (World Cancer Leaders' Summit 2019).
В 9.00 в БЦ «Марден» состоится конференция «Общественный транспорт: Реформы и пути развития».
В 14.30 делегация Российской Федерации в составе губернатора Омской области, председателя Правительства Омской области Александра Буркова, заместителя министра экономики Омской области Дениса Кушнера посетят Международный финансовый центр «Астана». Планируется подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между сторонами.
В 15.00 в Больнице Медицинского центра УДП РК состоится пресс-тур по молекулярно-геномной лаборатории.
АЛМАТЫ
В 11.00 в Национальной библиотеке РК состоится праздничное мероприятие, церемония награждения библиотекарей южной столицы в честь их профессионального праздника: 15 октября – День библиотек г. Алматы.
В 14.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «В Казахстане начал работу Альянс женских сил».
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