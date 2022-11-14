Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 ноября.

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2022 года; меры пожарной безопасности в отопительный период 2022-2023 годов; проект плана законопроектных работ правительства на 2023 год.

В 11:00 АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) проведет серию встреч с инвесторами в гостинице Hilton Garden в рамках проведения роудшоу, посвященного первичному предложению простых акций КМГ (IPO) на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

В 16:00состоится заседание постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам социально-культурного развития.

АЛМАТЫ

В 9:00 в отеле Ritz-Carlton состоится X Конгресс финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.





Фото: www.istockphoto.com

