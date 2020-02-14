Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 февраля.

НУР-СУЛТАН





В 10.00 в столичном Доме дружбы состоится семинар-тренинг «Поверь в себя!», организованный Советом матерей Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан при поддержке ОО «Ассоциация психологов Казахстана».

В 15.00 в ТРЦ «Хан-шатыр» стартует масштабная экологическая акция «Бросай в желтый». Мероприятие проводится в поддержку проекта по развитию раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе Нур-Султан.

В 19.00 в Камерном зале ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «LA VIE EN ROSE». Вечер чарующей французской музыки представит солистка ГКО «Қазақконцерт» Гульнар Кошенова.