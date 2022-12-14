Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря

    14 Декабря 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00состоитсяпленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00 маслихат столицы проводит публичные слушания на темы «О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане»; «О присвоении наименований некоторым составным частям города Астаны».

    В 15:00 РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК проводит пресс-конференцию на тему «Легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года». Спикер: исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

    В 16:00 во Дворце Школьников состоится благотворительный концерт творческих коллективов столичного этнокультурного объединения корейцев, приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан, 85-летию проживания корейцев в Казахстане, 30-летию дипломатических отношений между республиками Казахстан и Корея.

    В 18:30 в Hotel Rixos President Astana пройдет уникальная коллаборация студентов с университета КазУТБ проект «Be Unique» и Rixos President Astana.
    Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Организатор незаконного митинга в Астане Марат Абиев отправлен под стражу на 2 месяца
    Приговор за пропаганду терроризма вынесен в суде Астаны
    Где появятся ледовые горки и катки в Астане
    Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
    3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
    4 Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК
    5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
    Новости партнеров