Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9.30 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоится церемонии награждения победителей ІІ Национального конкурса «Qazaqstan Project Management Awards – 2021».

В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 в рамках заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между РК и США выход к прессе Заместителя министра иностранных дел А.Рахметуллина и Помощника Госсекретаря Д. Лу.

В 11.00 в Национальной академической библиотеке с участием молодежи, сверстников Независимости состоится литературно-музыкальный вечер «Тәуелсіздіктің тастүлектері».

В 12.00 состоится открытие первого в Казахстане Комплекса по утилизации углеводородосодержащих твердых бытовых отходов ТОО «Ағайындар KZ»

В 13.00 в канун празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в корпоративном фонде «UMC» состоится церемония открытия перехода между зданиями Республиканского диагностического центра и Национального научного центра материнства и детства.

В 16.00 в Казмедиацентре под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится торжественное собрание, посвященное Дню Независимости РК.

АЛМАТЫ

В 15.30 в Национальной библиотеке РК в Алматы по адресу: пр. Абая, 14 состоится закрытый показ документального научно-популярного фильма «Возвращение моря» режиссёра Виктора Вильковиского.