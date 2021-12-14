Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 9.30 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоится церемонии награждения победителей ІІ Национального конкурса «Qazaqstan Project Management Awards – 2021».
В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 11.00 в рамках заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между РК и США выход к прессе Заместителя министра иностранных дел А.Рахметуллина и Помощника Госсекретаря Д. Лу.
В 11.00 в Национальной академической библиотеке с участием молодежи, сверстников Независимости состоится литературно-музыкальный вечер «Тәуелсіздіктің тастүлектері».
В 12.00 состоится открытие первого в Казахстане Комплекса по утилизации углеводородосодержащих твердых бытовых отходов ТОО «Ағайындар KZ»
В 13.00 в канун празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в корпоративном фонде «UMC» состоится церемония открытия перехода между зданиями Республиканского диагностического центра и Национального научного центра материнства и детства.
В 16.00 в Казмедиацентре под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится торжественное собрание, посвященное Дню Независимости РК.
АЛМАТЫ
В 15.30 в Национальной библиотеке РК в Алматы по адресу: пр. Абая, 14 состоится закрытый показ документального научно-популярного фильма «Возвращение моря» режиссёра Виктора Вильковиского.
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