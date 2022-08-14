14 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 запланирована онлайн-трансляция брифинга «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Спикер: Данияр Оралов – представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан.

В 18:40 в университете КАЗГЮУ Digital Rights Center Qazaqstan и КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева презентует Школу киберправа.

Фото: thumbs.dreamstime.com