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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа
14 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 запланирована онлайн-трансляция брифинга «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Спикер: Данияр Оралов – представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан.

В 18:40 в университете КАЗГЮУ Digital Rights Center Qazaqstan и КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева презентует Школу киберправа.


Фото: thumbs.dreamstime.com

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