Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября.

В 9.00 в Академии государственного управления при Президенте РК пройдёт самая масштабная встреча представителей Общественных советов. III Республиканский Мажилис ОС соберёт более 200 представителей института общественного контроля со всей страны.

В 10.45 в отеле Hilton Astana начнется заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В 14.30 в Национальной академической библиотеке Евразийский научно-исследовательский институт Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясауи совместно с НИИ «Академия Абая» Евразийского национального университета имени Гумилева проведут презентацию двух научных трудов «The Wisdom of the Great Steppe – Abai Kunanbaiuly» және «Абай Құнанбайұлы: сипаттамалы библиографиялық көрсеткіш».

В 15.25 в отеле Hilton Astana стартует саммит «Центральная Азия – Россия».

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

В 17.00 в Астане в ТРЦ Mega Silk Way состоится открытие фотовыставки по итогам экспедиций Explore Jana Qazaqstan.



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