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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября

13 Октября 2019 19:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября.

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НУР-СУЛТАН

В 9:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–сентябрь 2019 года, вопросы завершения уборочной кампании.

Национальный орган по стандартизации и Комитет технического регулирования и метрологии МИТ РК проводит форум, посвященный Всемирному дню стандартизации, в 10:00 в AstanaMarriottHotel.

АЛМАТЫ

В 11:00 на территории парковой зоны АО КЦДС «ATAKENT» состоится открытие «Аллеи ветеранов Атакента».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Гульмира Байзакова

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