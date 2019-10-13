Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–сентябрь 2019 года, вопросы завершения уборочной кампании.

Национальный орган по стандартизации и Комитет технического регулирования и метрологии МИТ РК проводит форум, посвященный Всемирному дню стандартизации, в 10:00 в AstanaMarriottHotel.

АЛМАТЫ

В 11:00 на территории парковой зоны АО КЦДС «ATAKENT» состоится открытие «Аллеи ветеранов Атакента».