Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября.

АСТАНА

В 10:00в зале пленарных заседаний Мажилиса состоится Правительственный час.

В 11:00в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «О мерах по борьбе с интернет-мошенничеством».

В 12:00 состоится пресс-конференция СЦК на тему «Обеспечение пожарной безопасности в отопительный период».

В 17:30состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором будут рассмотрены вопросы аккредитации международных наблюдателей и ее итоги, а также организация работы со списками избирателей.



