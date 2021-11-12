Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в офисе РОО «QazaqGeography» пройдет международная акция «Географический диктант». Цель акции ‒ повысить уровень знаний в области географии, продвинуть и повысить интерес общественности к географии.

В 12:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан состоится торжественный концерт, посвященный трехлетию движения «Жас сарбаз».