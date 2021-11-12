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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября
12 Ноября 2021 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября.
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НУР-СУЛТАН
В 11:00 в офисе РОО «QazaqGeography» пройдет международная акция «Географический диктант». Цель акции ‒ повысить уровень знаний в области географии, продвинуть и повысить интерес общественности к географии.
В 12:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан состоится торжественный концерт, посвященный трехлетию движения «Жас сарбаз».
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