Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 в отеле «The St. Regis Astana»5-е заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне.
В 10.00 в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султан состоится брифинг по подведению итогов работы Специализированного межрайонного административного суда и информированию по изменениям, внесенным в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Республики Казахстан.
В 12.00 в «Тлеп кобыз Сарайы» пресс-конференция о Научной экспедиции «Бабалар ізімен» («По следам предков»).
В 15.00 НПП совместно с отраслевыми экспертами презентует проект «Типового проектного решения» ГЧП на примере строительства школ.
В 15.30 в KazGUU University состоится встреча сотрудников Министерства юстиции со студентами, на которой будут обсуждены положения проектов Законов «О внесении дополнений в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон «О политических партиях».
АЛМАТЫ
В 10.00 в пресс-центре акимата города Алматы пресс-конференция об итогах социально-экономического развития Бостандыкского района за 2019 год и планах работы на предстоящий период.
В 15.00 в конференц-зале «Гражданский центр» расширенное заседание комиссии № 6 по вопросам энергоэффективности и инфраструктурного развития.
В 16.00 в Доме Дружбы встреча кинематографистов с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой и помощником президента Аидой Балаевой.
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