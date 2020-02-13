Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в отеле «The St. Regis Astana»5-е заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне.

В 10.00 в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султан состоится брифинг по подведению итогов работы Специализированного межрайонного административного суда и информированию по изменениям, внесенным в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Республики Казахстан.

В 12.00 в «Тлеп кобыз Сарайы» пресс-конференция о Научной экспедиции «Бабалар ізімен» («По следам предков»).

В 15.00 НПП совместно с отраслевыми экспертами презентует проект «Типового проектного решения» ГЧП на примере строительства школ.

В 15.30 в KazGUU University состоится встреча сотрудников Министерства юстиции со студентами, на которой будут обсуждены положения проектов Законов «О внесении дополнений в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон «О политических партиях».





АЛМАТЫ

В 10.00 в пресс-центре акимата города Алматы пресс-конференция об итогах социально-экономического развития Бостандыкского района за 2019 год и планах работы на предстоящий период.

В 15.00 в конференц-зале «Гражданский центр» расширенное заседание комиссии № 6 по вопросам энергоэффективности и инфраструктурного развития.

В 16.00 в Доме Дружбы встреча кинематографистов с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой и помощником президента Аидой Балаевой.