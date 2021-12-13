Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - санитарно-эпидемиологическая ситуация, реализация инвестиционных проектов в АПК.

В 11.00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (Бейбитшилик, 11) состоятся презентация фотоальбома «Низами Гянджеви» и открытие одноименной фотовыставки. Организаторы мероприятия: Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ».

В 12.00 в рамках идеи «Музей без границ» и 30-летия дипломатических отношений между Итальянской Республикой и Республикой Казахстан состоится официальная церемония «Поздравления с 30-летием Независимости РК от Республики Италия».

В 14.00 на казахстанской платформе https://e-forum.net/ Международный Секретариат G-Global и Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» проведут II Международный Конгресс «G-Global – Мир 21-го века», посвященный празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан и 10-летия Международного проекта Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева «G-Global».

В 15.00 в Зале Древнего искусства и технологий Великой степи Национального музея РК при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан состоится презентация научной реконструкции восьмого «Золотого человека», найденной в кургане Таскопа.

В 16.00 в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоится торжественное собрание с участием Государственного секретаря Республики Казахстан К.Е. Кушербаева, посвященное 20-летию Казахстанского филиала МГУ.

В 16.00 в отеле Rixos President Astana состоится республиканский форум благотворителей Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия».