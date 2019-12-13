Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в отеле «Казжол» Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) приглашает журналистов на брифинг, посвященный теме влияния гражданского общества на сохранение животного мира в Казахстане

В 10:00 на Водно-спасательной станции Комитетом по ЧС будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия на водоемах г. Нур-Султана по профилактике гибели людей (рыбаков) на воде с распространением информационных памяток о соблюдении мер безопасности при рыбной ловле

В 12:00 Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького в рамках празднования Дня независимости РК представит музыкально-литературную постановку в здании главного символа столицы – монумента «Байтерек». Актеры театра поздравят жителей и гостей столицы с наступающим праздником и прочтут произведения великих казахских писателей С. Сейфуллина, И. Жансугурова и Б. Майлина, юбилей которых отмечается в текущем году

В 11:00 в здании городского акимата пройдет вручение квартир в рамках Года молодежи

В 18:30 на территории «Барыс Арены» состоится ледовое шоу, посвященное памяти бронзового призера Олимпийских игр, прославленного фигуриста Дениса Тена

АЛМАТЫ

В 11:00 в республиканском Доме дружбы состоится торжественное мероприятие «Наши ценности – независимость, мир и стабильность», посвященное Дню независимости Республики Казахстан

В 18:00 в ледовом дворце Almaty Arena состоится церемония вручения главной музыкальной премии Казахстана - Eurasian Music Awards (EMA) 2019