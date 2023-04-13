Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 апреля.

АСТАНА

В 10.00 в Astana Hub состоится финал Web-Хакатона «GOWEB 2023», где юные веб-разработчики и веб-дизайнеры в возрасте от 12 до 17 лет продемонстрируют свои таланты и навыки.

В 10.00 НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (МЦЗТИП) запускает проект «Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане» (GCIP-Kazakhstan).

В 10.30 в Паралимпийском тренировочном центре стартует турнир по паранастольному теннису на Кубок ПТЦ среди лиц с особыми физическими потребностями

В 11.00в Национальном музее Республики Казахстан состоится V открытый турнир по «Асық ату» среди учащихся 5-6 классов. Турнир организует отдел музейной педагогики и детского творчества Национального музея совместно с Федерацией «Асык ату».

В 12.00 в Центре настольного тенниса состоится пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества между Федерацией настольного тенниса Республики Казахстан и ведущей букмекерской компанией страны Olimpbet.

В 15.30 состоится презентация учебника доктора юридических наук, Assoсiate professor департамента публичного права MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY Мельника Романа Сергеевича «Общее административное право Республики Казахстан».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка столичной группы художников «ADYR-ASPAN».

В 16.00 в школе-лицее №59 состоится отчетная встреча акима города Жениса Касымбека с жителями района «Есиль». Прямая трансляция на странице Аппарата акима района «Есиль» города Астаны в Facebook.

АЛМАТЫ

В 9.30при поддержке Казахского национального университета им. аль-Фараби пройдет VII Заседание президиума Союза Национальных академий наук тюркского мира (СНАНТМ).

В 10.00 состоится презентация-воркшоп нового экологического журнала Qazaq Geography. Место: ул.Байзакова 280, American Space Almaty.



