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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 января

    12 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 января.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан.

    В 10:30в ЕНУ имени Л.Н.ГумилеваКомитет государственных доходов РК проводится семинар по разъяснению нового Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

    В 14:30 состоится пресс-брифинг Национального банка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги коллегии МТСЗН РК». Спикер: министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

    В 17:00в «Астана Опера» откроется Международный фестиваль венской классики с участием дирижеров из четырех стран мира.

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в Архиве Президента РК состоится презентация книги известного казахстанского ученого К.Хафизовой, изданная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
    Астана Алматы
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