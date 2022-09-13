НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 во Дворце Мира и Согласия нач нется XX заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Спикера Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда Маулена Ашимбаева.

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-август 2022 года, ход реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

В 11.00 в МИД РК пройдет торжественная церемония награждения победителей VII Международного конкурса «Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ».

В 14.00 в отеле RIXOS PRESIDENT начнется Международная конференция «Искусственный интеллект в обнаружении пищевого контрафакта в случае глобальных вызовов».

В 16.00 в республиканском государственном учреждении «Национальный центр рукописей и редких книг» состоится церемония вручения коллекции специально привезенных рукописей из Египта. В мероприятии примут участие Генеральный секретарь Академии исламоведения Аль-Азхар (Арабская Республика Египет) профессор, д-р Назир Мухаммад Айяд и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Хайрбекулы.

АЛМАТЫ

В 09.30 в отеле The Ritz-Carlton начнет работу Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике.













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