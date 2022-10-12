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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 октября

    12 Октября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 октября.

    В 10.00 пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Сбор корреспондентов в пресс-центре Казмедиацентра.

    В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 16.30 в театре «Астана Балет» состоится пресс-подход, посвященный премьере одноактного балета «Кармен-сюита» хореографа Альберто Алонсо.

    АЛМАТЫ

    В 10.00 в Центральном государственном музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие Международного форума ремесленников с участием мастеров из Европы, стран Центральной Азии и более 150 ремесленников со всего Казахстана.
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