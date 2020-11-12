Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане13 ноября.
НУР-СУЛТАН
В 10.30 в формате видеоконференции пройдет брифинг на тему «Право на защиту от дискриминации» с участием экспертов и авторов дорожных карт по Соображениям Комитетов ООН.
В 11.00 в онлайн формате состоится III республиканский Форум сельских женщин Казахстана «Инициативы сельских женщин в повышение качества жизни на селе и достижение ЦУР-2030».
В 12.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О территориальном развитии в рамках Послания Главы государства». Спикер: Аким Атырауской области Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
В 14.00 состоится Zoom конференция на тему «Ответственность за сексуальные домогательства: То, о чем молчат».
В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет открытие зала «Древнетюркской цивилизации».
В 16.00 состоится церемония награждения лауреатов Национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «Үркер».
АЛМАТЫ
В 11.00 в Казахстанском Пресс-клубе (г. Алматы, мкр. Самал 2, дом 58, АЖК САТТИ, 2-й этаж) состоится брифинг «О создании гражданского движения независимых наблюдателей #tazasailau». Началом данного движения стали открытые обсуждения активных граждан в социальных сетях и на zoom-конференции.
В ходе брифинга будут обсуждены вопросы наблюдения на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней и организационные вопросы.
В 12.00 на площадке региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-брифинг «Об организации учебного процесса во второй четверти». Спикер – заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.
В 16.00 начнется онлайн-брифинг о работе мониторинговых групп и итогах работы за 10 месяцев т.г.. Спикер – начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
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