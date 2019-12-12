Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 декабря.

В 08.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь 2019 года.

В 9.00 Конгресс-центре «ЭКСПО» состоится церемония награждения победителей-лауреатов премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и дипломантов республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

В 11.00 в Международном технопарке IT-стартапов Astana Hub лучшие технологические стартапы 5 и 6 потока акселерационной программы Astana Hub защитят свои проекты перед потенциальными инвесторами.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о готовности к внедрению обязательного социального медицинского страхования с 1 января 2020 года. Спикеры: министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

В 14.00 в Центре поддержки института семьи «Жанұя» вручение инватакси и инвалидных колясок людям с особенными потребностями

В 14.00 в основном здании КазАТУ партия «Ауыл» проводит IV Форум передовиков труда.

В 15.00 в Министерстве финансов РК пройдет круглый стол на тему «Цели устойчивого развития. Роль бухгалтерского учета и аудита в устойчивом развитии Казахстана».

АЛМАТЫ

В 10.00 в библиотеке КазНУ им. аль-Фараби состоится научно-практическая конференция на тему: «Роль Президента Таджикистана в решении глобальных проблем: вода – источник жизни».

В 11.00 в Национальной библиотеке РК состоится вечер памяти народного писателя Казахстана, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбаева, который был председателем Мажилиса Парламента, государственным секретарем Республики Казахстан.

В 11.00 во Дворце студентов состоится молодежный форум «Тұңғыштар кезеңі». Мероприятие состоится в завершении Года молодежи и в преддверии Года волонтеров. На форуме состоится открытие республиканского слета волонтеров «V2020».

В 11.30 в акимате города Алматы состоится LVIII-я сессия маслихата города Алматы шестого созыва.

В 12.00 в КазНИИ онкологии и радиологии состоится открытие первого Центра томосинтеза. Данный проект осуществлен в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), совместно с Казахским Научно-Исследовательским Институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР) МЗ РК.

В 14.00 в офисе ЦАРИКЦ состоится симуляционный судебный процесс с участием действующих судей города Алматы Каинжамал Бухбановой и Марал Джарилгасовой.

В 14.00 в Atakent Park Hotel состоится Форум предприятий легкой промышленности Республики Казахстан, посвященный 20-летию создания ассоциации, организуемый Ассоциацией предприятий легкой промышленности Республики Казахстан.