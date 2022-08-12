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    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа

    12 Августа 2022 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 12:00 в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК состоится торжественное открытие VIII Армейских международных игр, проводимых на территории Казахстана.

    В 16:00 в столичном цирке сосится Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии».

    В 19:00 пройдет пресс-тур по территории делового центра EXPO, где в летний период для жителей и гостей столицы организовано универсальное пространство EXPO Camp с культурно-развлекательной программой, летняя сцена с насыщенной шоу программой и танцами под открытым небом, а также функционирует Музей энергии будущего NUR ALEM, где проходит уникальная выставка «Жауһар жәдігер» коллекционера-этнографа Бахаргуль Толеген и персональная выставка картин художницы Елены Ралиной под названием «Семь дней в году».


    Фото: pixel-shot.com
    #Нур-Султан
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