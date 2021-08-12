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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа

12 Августа 2021 20:30
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 часов в онлайн режиме проводится заседание Общественного совета города Нур-Султан. На рассмотрение Общественного совета вносятся следующие проекты нормативных правовых актов:

- Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях города Нур-Султан.

- О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года № 221/25-VI «О Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султан».

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Развитие Национальной системы квалификаций и Электронной биржи труда. Модернизация работы центров занятости населения». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15.00 в Национальном Музее Республики Казахстан состоится открытие выставки корейской живописи тушью на тему «Sumukhwa Monologue», проводимая Корейским культурным центром Посольства Республики Корея в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.


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