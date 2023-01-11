Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 в Университете КАЗГЮУ состоится расширенное заседание коллегии Министерства просвещения по итогам деятельности за 2022 год и задачах на 2023 год в рамках реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан. В заседании коллегии примут участие заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов, министр просвещения Гани Бейсембаев, представители министерства, педагоги.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации поручения Главы государства по легализации иностранных автомобилей и обеспечению правопорядка на дорогах». Спикеры: заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

В 15:00 в БЦ «Expo» состоится расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности в 2022 году и задачах на 2023 год. В работе заседания примут участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, а также депутаты Парламента РК, представители центральных государственных органов, заместители акимов областей и городов республиканского значения, Федерации профсоюзов, НПП «Атамекен», международных организаций и НПО.



