Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 октября.
В 9.00 депутаты Сената Парламента РК и сотрудники Аппарата Палаты примут участие в общегородском субботнике. Место проведения: на пересечении пр. Мәңгілік Ел и пр. Ұлы Дала, возле ЖК Променад Экспо
В 9.15 Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП) проводит Форум ВШГП «Городское управление водными ресурсами».
В 10.00 в КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева открытие 10-го юбилейного сезона проекта «Молодежный кадровый резерв».
В 10.00 в Президентском парке состоится субботник с участием министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и иностранных послов.
В 11.00 в Посольстве Турции пройдет пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции Невзат Уяныка о военной операции «Родник мира».
В 15.00 состоится официальное открытие нового сезона массовых катаний в Ледовом дворце «Алау».
АЛМАТЫ
В 14.00 в ТРЦ «MEGA» на Розыбакиева состоится торжественное мероприятие, посвященное официальной презентации линии парфюмов Димаша Кудайбергена DQ Scent of Music.
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