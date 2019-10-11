Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 октября.

В 9.00 депутаты Сената Парламента РК и сотрудники Аппарата Палаты примут участие в общегородском субботнике. Место проведения: на пересечении пр. Мәңгілік Ел и пр. Ұлы Дала, возле ЖК Променад Экспо

В 9.15 Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП) проводит Форум ВШГП «Городское управление водными ресурсами».

В 10.00 в КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева открытие 10-го юбилейного сезона проекта «Молодежный кадровый резерв».

В 10.00 в Президентском парке состоится субботник с участием министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и иностранных послов.

В 11.00 в Посольстве Турции пройдет пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции Невзат Уяныка о военной операции «Родник мира».

В 15.00 состоится официальное открытие нового сезона массовых катаний в Ледовом дворце «Алау».

АЛМАТЫ

В 14.00 в ТРЦ «MEGA» на Розыбакиева состоится торжественное мероприятие, посвященное официальной презентации линии парфюмов Димаша Кудайбергена DQ Scent of Music.