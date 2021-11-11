Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 на сайте состоится международная онлайн- конференция Казахстанского общества по изучению диабета. Тема конференции: «Всемирный день борьбы с диабетом-2021: век инноваций». Данное мероприятие проходит в рамках 100-летия со дня открытия инсулина и 5-летнего юбилея КОИД.

В 9:50 в режиме-онлайн на сайте fincongress.kz. состоится IX Конгресс финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В 10:00 в Национальном музее РК состоится республиканский онлайн-форум на тему «Состояние музеев за годы независимости Казахстана», приуроченный к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 10:00 в конференц-зале гостиницы «МОНАКО» Комитет по языковой политике Министерства образования и науки Республики Казахстан проведет республиканский конкурс среди молодежи других национальностей «Государственный язык - символ независимости», посвященный 30 лет Независимости.

В 10:00 в Сенате состоится Правительственный час на тему: «Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах: анализ, прогнозы и предложения».

В 10:00 по адресу проспект Туран, дом 34 пройдет пресс-брифинг посвященный вопросу модернизации электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте. На мероприятии будут представлены три потенциальные системы оплаты проезда, которые прошли тестирование на маршрутах городского и пригородных сообщений.

В 10:30 в Национальном центре рукописей и редких книг Комитета по управлению архивами и документации Министерства культуры и спорта РК проведет презентацию выставки «Национальное наследие», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 11:00 в бизнес-центре «Іскер» состоится круглый стол: «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения». Организатором мероприятия выступает Центр непартийного наблюдения в рамках реализации социального проекта «Повышение правовой грамотности молодежи» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В 11:00 в пресс-центре Фонда «Самрук-Қазына» пройдет брифинг на тему «О текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе РК». Спикеры: Бекжан Мукатов, главный диспетчер филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора», Нияз Алпысбаев, заместитель начальника диспетчерской службы филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора».

В 12:00 в КГУ «Профессионально-технический колледж» акимата города Нур-Султана планируется проведение презентации по реализации проекта «Жас маман», с участием представителей Министерства образования и науки Республики Казахстан, НАО «Талап», акимата г. Нур-Султана, аппарата акима района Есиль, Палаты предпринимателей, социальных партнеров.

В 12:30 намечена пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О развитии Восточно-Казахстанской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В 14:45 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Организация и проведение X Гражданского форума Казахстана». Спикеры: председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева.

В 15:00 в Национальном музее РК состоится презентация научного издания Байпакова К.М., Таймагамбетова Ж.К. «Археология Казахстана», приуроченного к 30-летию Независимости РК, 75-летию Национальной академии наук РК, 30-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана и 25-летию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 16:30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК рна тему «Об эпидемиологической ситуации в РК». Спикеры: министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

В 17:00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки «Коллаж мыслей» члена Союза художников Республики Казахстан Гульбарам Аскаровой. Выставка организована в рамках проекта «Культурный код Независимости».

В 17:00 в фойе театра «Астана Балет» состоится пресс-конференция, посвященная премьере уникального спектакля Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька» на музыку Рикардо Дриго в редакции известного хореографа Василия Медведева. В балете примут участие педагоги и воспитанники Академии хореографии.

АЛМАТЫ

В 10:30 Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проводит пресс-тур по объектам в г. Алматы, участвующим в процессе маркировки обувных товаров. В ходе мероприятия представители СМИ ознакомятся с работой, проводимой по маркировке на таможенном складе и производстве казахстанской обуви.

В 14:00 в МВЦ Атакент ОЮЛ «Казхимпром» в рамках выставки 13-ой Международной Выставки Индустрии пластмасс, Сырья и технологий для производства и изделий из пластмасс Central Asia Plast World проводит круглый стол по вопросам химической промышленности.

В 17:00 на площадке Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) состоится торжественное награждение победителей молодежного инклюзивного лагеря ITeachMe5.0 реализуемого при поддержке компании «Шеврон».