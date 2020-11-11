Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября.

В 9.00 начнется второй день медиа-недели Astana Media Week 2020 на платформе www.astanamediaweek.kz.

В 10.00 состоится пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 состоится заседание Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой в онлайн-формате. На заседании будут рассмотрены: итоги анализа данных информационных систем местных государственных органов, вопросы обеспечения государственными органами доступа к информации журналистам в условиях пандемии, а также принимаемые государственными органами меры по вовлечению граждан в обсуждение вопросов расходования бюджетных средств в рамках концепции «Слышащего государства».

Трансляция заседания пройдёт на официальной странице Министерства информации и общественного развития в Facebook.

В 12.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О территориальном развитии в рамках Послания Главы государства». Спикер: Аким Карагандинской области Женис Касымбек. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 пройдет ярмарка вакансий «Тебя ждёт карьера финансиста!», которая состоится в онлайн формате по ссылке: https://cutt.ly/iglhL8A.

В 16.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидситуации и усилении карантинных мер в РК». Спикеры: вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев, врач-инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний НАО «Медицинский университет Астана» Баян Турдалина.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz/, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz



АЛМАТЫ

В 11.00 начнется онлайн-брифинг о старте голосования в рамках проекта «Бюджет участия». Спикер – руководитель управления стратегии и бюджета города Алматы Алмас Батанов.

В 14.00 пройдет онлайн-брифинг о работе мониторинговых групп, а также реализации социальных проектов в Бостандыкском районе.

Спикер – заместитель акима Бостандыкского района города Алматы Жанар Садвакасова.