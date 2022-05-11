11 Мая 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в Ramada by Wyndham начнется конференция для профсоюзов Центральной Азии на тему: «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость - профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса».

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-апрель 2022 года, итоги отопительного периода и подготовка к предстоящему отопительному сезону.

В 10.00 в пресс-центре партии AMANAT начнется пресс-конференция на тему: «Конституционная реформа - новый этап в развитии Казахстана».

В 10.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Референдум. Что нужно знать о поправках в Конституцию?». Спикер - вице-министр юстиции РК Алма Муканова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 10.30 Фонд «Самрук-Қазына» проводит онлайн пресс-брифинг. Тема: «Продвижение института комплаенс в Группе компаний «Самрук-Қазына». Трансляция будет на официальном YouTube канале Фонда: https://youtube.com/user/SKazyna .

В 14.00 в Rixos President Astana под председательством Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра пройдет казахстанско-германский бизнес-форум на тему: «Развитие германо-казахстанского экономического сотрудничества – возможности и перспективы в области высоких технологий, зеленой экономики и логистики».

В 15.00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева начнется Международная научно-практическая конференция «Ел қорғаны – Машан батыр», организованная ОФ «Машан батыр».

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

В 19.30 в кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way пройдет премьера исторической экшн-драмы «Рассвет великой степи» режиссера Акана Сатаева. Мероприятие пройдет с участием съемочной группы.

В 19.30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» новый концерт представит солист Қазақконцерта, заслуженный деятель Казахстана Нұрболат Арзамасұлы.

АЛМАТЫ

В 10.00 ТОО «Казахавтодор» проводит для представителей СМИ пресс-тур в рамках старта работ по текущему ремонту дорог и сезону содержания весна/лето/осень.

В 10.00 Общественный фонд «Фонд имени Батырхана Шукенова» и команда организаторов концерта-посвящения BATYR. GÜL ALMATY проводят пресс-завтрак. Пресс-завтрак состоится в пространстве AURORA SPACE.

В 11.00 Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии проведет акцию по посадке японской сакуры на территории Института онкологии в городе Алматы. Церемония посадки состоится во внутреннем дворе Института.