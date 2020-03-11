Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 марта.

В 9.00 в отеле «Марриот» Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Международной организацией по миграции проводит национальный семинар на тему «Регулирование миграционных процессов и реализация репатриационной политики».

В 9.00 РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК 12-13 марта 2020 года в рамках Всемирного дня почек проводит семинар, посвященный актуальным вопросам сохранения здоровья почек и направленный на повышение осведомленности населения в вопросах здоровья почек.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 в конференц-зале ГКП «Астана су арнасы» состоится установочная встреча и торжественное открытие нового Проекта «Наращивание отраслевых ассоциаций, обслуживающих инжиниринговые компании Казахстана и Узбекистана», который реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Central Asia Invest.

В 11.00 состоится брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции.

В 11.00 в Мажилисе предусматривается презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок».

В 11.00 состоится брифинг Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» по вопросам текущей деятельности. Спикер – Генеральный директор ППСК «Астана» Аскар Баталов.

В 11.00 в столичной воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан состоится мероприятие по случаю чествования военнослужащих Национальной гвардии РК, вытащивших 3 газовых баллона из горящей квартиры.

В 12.30 БЦ «IBC» пройдет пресс-конференция Саморегулируемой организации заготовителей и переработчиков лома цветных и чёрных металлов Казахстана.

В 14.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится небольшая выставка и круглый стол «Абай Құнанбайұлы шәкірттерінің көсемсөз мұралары».

В 14.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная старту политической инициативы Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - «Еңбек адамы – Ел тірегі».

В 15.00 состоится заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен» «О соблюдении прав и интересов предпринимателей при субсидировании в сфере агропромышленного комплекса».

В 16.00 в КазГЮУ начнется круглый стол на тему: ««Профилактика недопущения финансовых пирамид и повышение финансовой грамотности населения».

АЛМАТЫ

В 09.00 в гостинце Ритц-Карлтон Алматы состоится Международный форум «IDC Future of Work Forum 2020» - «Будущее работы».

В 10.30 в Holiday Inn Алматы состоится четвертый круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Казахстан». Круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.

В 11.00 в конференц- зале Гражданского центра г. Алматы состоится расширенное заседание комиссии №1 Общественного совета: Обсуждение отчета акима Наурызбайского района г. Алматы о деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год.

В 11.30 в Камерном зале КГАТОБ состоится пресс-конференция в честь 90-летия Шамши Калдаякова.

В 14.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция Лиги потребителей Казахстана, на которой пройдет XXI церемония награждения Народным Знаком Качества «Безупречно».

В 17.00 в гостинице «Казахстан» Аналитическая группа «Кипр» и Фонд Сорос-Казахстан проводят круглый стол на тему: «Неравенство казахстанцев в сфере здравоохранения: доступность и качество».