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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня
11 Июня 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня
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В 15:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК начнется отчетная встреча министра финансов РК перед населением. Прямая трансляция будет доступна на YouTube и в Facebook.
В 17:35 на телеканале Kazakh TV будет показан концерт «Музыкальные мосты дружбы».
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