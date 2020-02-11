Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 февраля.

НУР-СУЛТАН





В 10.00 в здании Концертного зала «Астана» состоится отчетная встреча акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова с населением столицы.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 в павильоне «ArtHUB» выставочного комплекса ЭКСПО-2017 состоится запуск республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» с участием Главы государства.

В 11.00 в конференц-зале РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан состоится круглый стол на тему: «Ұлттық кеңес. Ұлттық ынтымақ пен ықпалдастық аясындағы Абай тағылымы».

В 15.00 Демократическая партия «Ак жол» проведет совещание по проблеме правоприменительной практики и судопроизводства по делам о признании сделок недействительными с участием представителей Верховного суда, Генпрокуратуры, госорганов, НПП, бизнес-ассоциаций и предпринимателей.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится круглый стол «Абайтану ғылымы және Қайым Мұхамедханов», который проходит в рамках мероприятий, посвященных 175-летия казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева.

В 15.00 в ГКП «Астана су арнасы» г. Нур-Султан в рамках Единого дня координации работы советов общественного согласия состоится заседание Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан на тему: «Взаимодействие советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана с общественными советами».

В 15.30 на базе суда города Нур-Султан состоится «Круглый стол» по обсуждению проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек». Место проведения: ул. Сауран, 32 (здание городского суда),

В 16.00 в Национальном Музее Республики Казахстан откроется групповая выставка «Многоликий символизм».

В 16.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.