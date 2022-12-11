Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 декабря.

АСТАНА

В 10:00в Үкімет үйі под председательством Главы государства состоится расширенное заседание Правительства РК.

В 11.00в формате онлайн-трансляции пройдет брифинг «О мерах по защите женщин от насилия». Спикер: Жасулан Жуманалин – заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

В 12:00в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК начнется пресс-конференця. Тема: «О системе цифровизации науки и образования». Спикеры: вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов, председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки.

В 14:30 вМФЦА пройдет конференция, приуроченная ко Дню Исламской организации продовольственной безопасности.

АЛМАТЫ

В 10:00в Алматинском университете Менеджмента стартует III Международная конференция «Общественное доверие и социальный капитал».



