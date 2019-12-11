Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в Министерстве внутренних дел РК пройдет брифинг на тему: «Противодействие квартирным кражам» с участием руководства департамента криминальной полиции МВД

В 10:00 пройдет пленарное заседание Сената Парламента РК

В 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Министерства образования и науки РК проводится Республиканский конкурс среди учащихся 6-7, 8-9 классов школ на лучшее эссе «Золотой человек – символ независимого Казахстана» в рамках проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», реализуемого с конца 2017 года

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная анонсированию чемпионата мира по казакша курес

В 14:30 в Акорде состоятся церемония вручения Главой государства государственных наград и награждение обладателей государственной премии имени Аль-Фараби

В 15:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке – итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь 2019 года

В 15:00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету по законопроекту «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕЭС в сфере финансового рынка»

В 15:30 в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев студенты и преподаватели Казахского национального университета искусств будут встречать всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена

В 16:00 в Назарбаев центре состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы»

В 18:00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится торжественное вручение Государственных наград работникам сферы культуры и спорта

АЛМАТЫ

В 9:00 в акимате г. Алматы состоится Kazakhstan Urban Forum, который посвящён обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, направленных на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. Один из ключевых спикеров – аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

В 10:00 в канун Дня независимости РК в здании Казахстанско-британского технического университета откроются Зал независимости и историческая фотоэкспозиция

В 11:00 в департаменте по чрезвычайным ситуациям состоится брифинг по теме: «Безопасное использование пиротехнических изделий»

В 15:00 в Университете «Туран» Общественный совет города Алматы проводит общественное слушание на тему: «Создание комфортных условий для передвижения жителей, рационального использования территории города и его благоустройства». Цель - содействие формированию современных подходов к организации работы платных автопарковок в интересах автовладельцев и жителей города Алматы