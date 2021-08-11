+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа

11 Августа 2021 21:30
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа.

Новости по теме
Еще семь заведений нарушили карантин в Нур-Султане
20-летний кибермошенник обманул астанчан на 10 млн тенге Об экологической ситуации в Нур-Султане рассказал Зулфухар Жолдасов Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в режиме оnline, посредством ZOOM, с прямой трансляцией на Facebook и YouTube состоится Коллегия Министерства торговли и интеграции об итогах деятельности за 1 полугодие 2021 года и задачах до конца 2021 года.

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О запуске конкурса грантов по социальному предпринимательству «Әрекет». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz




Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:
Новости по теме
Еще семь заведений нарушили карантин в Нур-Султане
20-летний кибермошенник обманул астанчан на 10 млн тенге
Об экологической ситуации в Нур-Султане рассказал Зулфухар Жолдасов
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
3 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
4 Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
5 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
6 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Читайте также
Более 50 столичных пациентов находятся на аппаратах ИВЛ
До 300 человек в сутки госпитализируют с коронавирусом в Нур-Султане
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив