Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в режиме оnline, посредством ZOOM, с прямой трансляцией на Facebook и YouTube состоится Коллегия Министерства торговли и интеграции об итогах деятельности за 1 полугодие 2021 года и задачах до конца 2021 года.

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О запуске конкурса грантов по социальному предпринимательству «Әрекет». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz







