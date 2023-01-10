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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января

    10 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января.

    АСТАНА

    В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за 2022 год; меры по снижению закредитованности населения.

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 14:30 пройдет расширенная коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РК «Об итогах министерства за 2022 год и планах на 2023 год». Онлайн-трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальной странице Министерства экологии и природных ресурсов РК в социальной сети Facebook.

    В 15:00 в Конгресс-центре на территории делового центра EXPO под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова пройдет расширенное заседание коллегии Министерства торговли и интеграции РК, посвященное итогам деятельности за 2022 год и предстоящим задачам.

    В 15:30 в «Астана Опера» состоится встреча неправительственных организаций, реализующих благотворительные проекты в партнерстве с группой компаний «Самрук Казына».
    Астана
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