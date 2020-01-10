Новости
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января
10 Января 2020 21:08
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января.
Новости по темеАнонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января
АЛМАТЫ
В 12:00 Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева совместно с Генеральным консульством России в Алматы, представительством Россотрудничества в Республике Казахстан и сообществом кукольников Казахстана «Центр вселенной кукол» открывают ежегодную выставку авторской интерьерной куклы «Время ангелов» - третьего благотворительного аукциона в помощь детям с заболеванием муковисцидоз.
Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции
- Взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено - полиция
- Чужую квартиру сдала в аренду более чем 20 лицам мошенница в Алматы
- Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы
- Эвакуация посетителей торгового центра в Алматы - в здании Esentai Mall идет проверка
- Роман Скляр о крушении самолета Bek Air: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047