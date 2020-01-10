Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января.

АЛМАТЫ

В 12:00 Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева совместно с Генеральным консульством России в Алматы, представительством Россотрудничества в Республике Казахстан и сообществом кукольников Казахстана «Центр вселенной кукол» открывают ежегодную выставку авторской интерьерной куклы «Время ангелов» - третьего благотворительного аукциона в помощь детям с заболеванием муковисцидоз.