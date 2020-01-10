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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января

10 Января 2020 21:08
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января.

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АЛМАТЫ

В 12:00 Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева совместно с Генеральным консульством России в Алматы, представительством Россотрудничества в Республике Казахстан и сообществом кукольников Казахстана «Центр вселенной кукол» открывают ежегодную выставку авторской интерьерной куклы «Время ангелов» - третьего благотворительного аукциона в помощь детям с заболеванием муковисцидоз.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
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