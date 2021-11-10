Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября.

В 9.00 в онлайн-формате пройдёт пресс-конференция, посвященная запуску форума Business Wire Forum с целью поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане. Организаторы форума: Европейский банк реконструкции и развития и компания «Шелл Казахстан» при поддержке акимата Западно-Казахстанской области. Ссылка на подключение:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rr6e0pyqRuy9kC7xQCupYA.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.15 в рамках подготовки к зимнему периоду Департаментом по чрезвычайным ситуациям г. Нур-Султан проводятся тактико-специальные учения «Қыс-2021».

В 11:00 в Управлении полиции района «Есиль» (г.Нур-Султан, ул.Орынбор, 9) состоится брифинг на тему: «Обеспечение дорожной безопасности. Проведение рейдовых мероприятий по пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, профилактические беседы с пешеходами-нарушителями и т.д.». Спикер: Начальник УМПС ДП г.Нур-Султана Айтмагамбетов Арман.

В 15.00 в маслихате города Нур-Султан состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. Повестка дня: О проекте бюджета города Нур-Султан на 2022-2024 годы. Докладчик: Манкараев К.З. - руководитель ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Нур-Султан».

В 15. 00 в Национальном музее РК состоится открытие выставки «Бокеевская Орда – наследие страны», в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, 220-летия Бокеевской Орды, а также 180-летия первой школы в Казахстане – Жангировского училища.

В 16.00 в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Ф.М.Достоевского в Выставочном пространстве БЦ «Москва» состоится торжественное открытие выставки, подготовленной Русским домом в Нур-Султане, Бизнес-центром «Москва», Музеем Достоевского в Санкт-Петербурге и литературно-мемориальным музеем Достоевского в Семее.

В 17.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии регионов в рамках Послания Главы государства». Спикер: Аким Алматинской области Амандык Баталов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .